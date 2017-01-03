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Арсен Венгер: «Борнмут» играл больше трех дней назад, мы – вечером воскресенья. Фора слишком велика»

04.01.2017 10:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями по окончании игры с «Борнмутом» (3:3).

«В перерыве некоторые футболисты испытывали проблемы. Во втором тайме я очень рано внес изменения. Думаю, футболисты отказались проигрывать матч. Команда несгибаема, и они вновь это показали.

Если говорить об амбициях «Арсенала», то мы потеряли два очка. Нужно лучше провести другие матчи и надеяться, что конкуренты, которые приедут в Борнмут, также испытают проблемы.

Соперник играл очень хорошо. Результат получился не таким, какого мы желали перед матчем. Но подпишешься и на 3:3, если по ходу игры уступаешь со счетом 0:3. В то же время мне показалось, что в некоторых ситуациях нам не повезло.

Надо отдать должное «Борнмуту», они заслужили. Но я полагаю, что преимущество соперника слишком велико, когда «Арсенал» выходит против команды, у которой было больше трех с половиной дней на восстановление. Мы играли вечером воскресенья. Это слишком большой гандикап», – сказал француз.

 
 
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Тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями по окончании игры с «Борнмутом» (3:3).

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