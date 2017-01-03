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Виталий Жуковский: «Уровень судейства в Беларуси в этом сезоне не упал. Арбитры всегда так работали, только многие об этом молчали»

04.01.2017 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский оценил уровень судейства.

– Вас удивило количество судейских скандалов в прошлом году?

– Этот шар надувался и должен был рано или поздно лопнуть. Мне показалось, что уровень судейства в Беларуси в этом сезоне не упал. В принципе, наши арбитры всегда так работали, только многие об этом молчали. В этом году один тренер высказал свои претензии, второй, третий и пошло-поехало. Ошибки есть и у тренеров, только их мало кто замечает. В этом плане судьям гораздо сложнее.

Раз уж пошла речь о судействе, я люблю передачу «Свисток». Знаешь, очень хотелось попросить ребят из пресс-службы, чтобы они отправили туда момент с нарушением Климовича на Холодинском в матче с «Минском».

Это был простой для арбитра эпизод, но его повернули так, как посчитали нужным. Покажи судья в том моменте красную карточку Климовичу, может, в чемпионате был бы другой лучший вратарь. За поведение в этом эпизоде Андрея должны были удалять и наказывать дисквалификацией не на одну игру. При этом считаю, что Климович реально заслужил победу в номинации. В принципе, хорошо, что в итоге получилось именно так.

Вообще, многие ждали, что в высшей лиге я начну «поливать» судей. Я мог высказать свою позицию арбитру, но вел себя достаточно корректно. Во время игры в моем исполнении мог проскочить легкий матерок, но нет в высшей лиге тренера, который бы не использовал мат. Это вполне объяснимая реакция, когда эмоции зашкаливают, – сказал Жуковский.

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