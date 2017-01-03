МИНСК, 4 янв — Sputnik. Главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт прокомментировал победный матч своих подопечных против хоккеистов СКА из Санкт-Петербурга.

Накануне в домашнем матче на "Минск-Арене" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "зубры" обыграли лидеров Западной Конференции, СКА, со счетом 5:4.



© Sputnik / Виктор Толочко Минское "Динамо" обыграло СКА в КХЛ, забросив 5 шайб

"Мы здорово играли в первом периоде, еще лучше действовали во втором. Думаю, соперник не мог долго вкатиться в игру во многом благодаря тому, как действовали мы", — цитирует пресс-служба столичного хоккейного клуба слова Вудкрофта, сказанные на послематчевой пресс-конференции.

Тренер добавил, что его подопечные играли строго по выстроенной системе. И отметил, что в третьем периоде соперники показали свое мастерство.

"Если мы хотим играть с такими командами в будущем, то у нас еще есть моменты, в которых нам необходимо становится лучше", — подчеркнул Вудкрофт.

Коуч отметил игру голкипера "динамовцев" Бена Скривенса, подчеркнув, что несколько сейвов вратаря позволили "зубрам" держать преимущество в матче. Тренер добавил, что большинство игроков показали свою эффективность в матче против СКА.