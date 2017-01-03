﻿﻿ Вудкрофт о матче со СКА: мы помешали соперникам "вкатиться" в игру. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Вудкрофт о матче со СКА: мы помешали соперникам "вкатиться" в игру

04.01.2017 10:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт прокомментировал победный матч своих подопечных против хоккеистов СКА из Санкт-Петербурга.

Накануне в домашнем матче на "Минск-Арене" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "зубры" обыграли лидеров Западной Конференции, СКА, со счетом 5:4.

Вудкрофт о матче со СКА: мы помешали соперникам "вкатиться" в игру
© Sputnik / Виктор Толочко
Минское "Динамо" обыграло СКА в КХЛ, забросив 5 шайб

"Мы здорово играли в первом периоде, еще лучше действовали во втором. Думаю, соперник не мог долго вкатиться в игру во многом благодаря тому, как действовали мы", — цитирует пресс-служба столичного хоккейного клуба слова Вудкрофта, сказанные на послематчевой пресс-конференции.

Тренер добавил, что его подопечные играли строго по выстроенной системе. И отметил, что в третьем периоде соперники показали свое мастерство.

"Если мы хотим играть с такими командами в будущем, то у нас еще есть моменты, в которых нам необходимо становится лучше", — подчеркнул Вудкрофт.

Коуч отметил игру голкипера "динамовцев" Бена Скривенса, подчеркнув, что несколько сейвов вратаря позволили "зубрам" держать преимущество в матче. Тренер добавил, что большинство игроков показали свою эффективность в матче против СКА.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коуч отметил эффективную игру "зубров", в частности, голкипера команды Скривенса, чьи сейвы помогли "динамовцам" держать преимущество.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Арсен Венгер: «Борнмут» играл больше трех дней назад, мы – вечером воскресенья. Фора слишком велика»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика