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Пловчиха Александра Герасименя проведет бесплатные мастер-классы для учащихся школ
04.01.2017 10:42 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 4 января. Белорусская пловчиха призер двух Олимпиад Александра Герасименя проведет бесплатные мастер-классы для учащихся школ. Об этом спортсменка написала на своей странице в социальной сети Facebook, где начала сбор заявок.
"Школам/спортклассам/училищам и др. принимаю заявки на проведение мастер-классов. Даты с 8.01 до 12.02. Жду желающих!" — говорится в сообщении.
Герасименя — заслуженный мастер спорта Беларуси, обладательница трех олимпийских наград (двух серебряных на ОИ-2012 и бронзовой на ОИ-2016) , неоднократная победительница чемпионатов мира и Европы в 50-метровом и 25-метровом бассейнах.
Александр Ванкович, БелаПАН.
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Минск, 4 января. Белорусская пловчиха призер двух Олимпиад Александра Герасименя проведет бесплатные мастер-классы для учащихся школ. Об этом спортсменка написала...
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