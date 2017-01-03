﻿ Пловчиха Александра Герасименя проведет бесплатные мастер-классы для учащихся школ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пловчиха Александра Герасименя проведет бесплатные мастер-классы для учащихся школ

04.01.2017 10:42 — Новости Спорта | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 4 января. Белорусская пловчиха призер двух Олимпиад Александра Герасименя проведет бесплатные мастер-классы для учащихся школ. Об этом спортсменка написала на своей странице в социальной сети Facebook, где начала сбор заявок.

"Школам/спортклассам/училищам и др. принимаю заявки на проведение мастер-классов. Даты с 8.01 до 12.02. Жду желающих!" — говорится в сообщении.

Герасименя — заслуженный мастер спорта Беларуси, обладательница трех олимпийских наград (двух серебряных на ОИ-2012 и бронзовой на ОИ-2016) , неоднократная победительница чемпионатов мира и Европы в 50-метровом и 25-метровом бассейнах.
Александр Ванкович, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 4 января. Белорусская пловчиха призер двух Олимпиад Александра Герасименя проведет бесплатные мастер-классы для учащихся школ. Об этом спортсменка написала...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок ФИБА. «Цмоки» в гостях у «Нантера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика