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Николай Карпович: «За довольно символические деньги «Матч ТВ» готов предоставить фильм о Гончаренко «Беларусь 5»

04.01.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Креативный продюсер спортивных трансляций на российском федеральном канале «Матч ТВ» Николай Карпович сообщил, что фильм о Викторе Гончаренко, возможно, покажут на «Беларусь 5».

– Ваш фильм о Гончаренко называется «Игра разума. Как делается футбол». В Беларуси его можно показать на ТВ?

– Хороший вопрос. Мне очень хотелось бы, чтобы фильм увидел белорусский зритель. Я написал руководителю канала «Беларусь 5» Александру Казюкевичу, мы с ним в контакте. За довольно символические деньги «Матч ТВ» готов предоставить материал белорусским коллегам. Надеюсь, все получится, – сказал Карпович.

 
 
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Креативный продюсер спортивных трансляций на российском федеральном канале «Матч ТВ» Николай Карпович сообщил, что фильм о Викторе Гончаренко, возможно, покажут...

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