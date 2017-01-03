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Николай Карпович: «За довольно символические деньги «Матч ТВ» готов предоставить фильм о Гончаренко «Беларусь 5»
04.01.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Креативный продюсер спортивных трансляций на российском федеральном канале «Матч ТВ» Николай Карпович сообщил, что фильм о Викторе Гончаренко, возможно, покажут на «Беларусь 5».
– Ваш фильм о Гончаренко называется «Игра разума. Как делается футбол». В Беларуси его можно показать на ТВ?
– Хороший вопрос. Мне очень хотелось бы, чтобы фильм увидел белорусский зритель. Я написал руководителю канала «Беларусь 5» Александру Казюкевичу, мы с ним в контакте. За довольно символические деньги «Матч ТВ» готов предоставить материал белорусским коллегам. Надеюсь, все получится, – сказал Карпович.
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Николай Карпович: «За довольно символические деньги «Матч ТВ» готов предоставить фильм о Гончаренко «Беларусь 5»
Креативный продюсер спортивных трансляций на российском федеральном канале «Матч ТВ» Николай Карпович сообщил, что фильм о Викторе Гончаренко, возможно, покажут...
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