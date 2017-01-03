Креативный продюсер спортивных трансляций на российском федеральном канале «Матч ТВ» Николай Карпович сообщил, что фильм о Викторе Гончаренко, возможно, покажут на «Беларусь 5».

– Ваш фильм о Гончаренко называется «Игра разума. Как делается футбол». В Беларуси его можно показать на ТВ?

– Хороший вопрос. Мне очень хотелось бы, чтобы фильм увидел белорусский зритель. Я написал руководителю канала «Беларусь 5» Александру Казюкевичу, мы с ним в контакте. За довольно символические деньги «Матч ТВ» готов предоставить материал белорусским коллегам. Надеюсь, все получится, – сказал Карпович.