Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о конфликте с Сергеем Яромко и Олегом Дулубом.

– Убедился, что в трудные моменты мало кто тебя поддержит, а конкуренты еще больше захотят утопить. Помню слова Дулуба, недавнее высказывание Яромко. Они говорят о том, как бы поступили в этой ситуации. Уверен, эти люди просто спрятались бы, а, может, кто-то из них взял бы и повесился. Кто знает?

Их банально душит жаба. Когда идешь к какому-то успеху, конкуренты пробуют тебе помешать. Заметьте, под моим руководством «Ислочь» была выше и «Городеи», и «Крумкачоў». Конечно, этих футбольных деятелей будет цеплять, что парень, который пришел с рынка, обыгрывает их два года подряд.

Дулуб и Яромко никогда не скажут: «Он классный парень, его нужно поддержать». Эти люди просто хотят, чтобы я ушел из профессии, потому что снова буду выше их. Хочу сказать им спасибо. Дулуб и Яромко – мои талисманы, которые двигают меня вперед. Иногда проскакивали мысли об уходе, но я не могу дать им такого повода для радости.

Знаю, в мой адрес тренер «Городеи» отпускал насмешки по поводу. Но я не буду насмехаться над его клубом. Мое мнение, при нынешнем руководителе, имею в виду директора сахарного завода, эта команда может играть в еврокубках. В Городее построили собственный стадион, там есть свои болельщики, качественные футболисты, нужно просто тренироваться и давать результат.

Дулуб и Яромко допускали выпады в мой адрес, когда мне было тяжело. Отправляясь на это интервью, думал, рассказывать ли правду о Яромко или нет. Я обладаю большим объемом информации, вряд ли его работодатели обрадуются, когда узнают, что Яромко вытворял в первой лиге.

В конце концов понял, что чем больше думаю о реакции на чей-то вброс, тем больше занимаюсь самоедством. Возможно, когда Яромко будет тяжело, я вспомню об этом. Правда, считаю себя отходчивым человеком. Когда-то у меня была конфликтная ситуация с Андреем Жуковым, поэтому после его задержания журналисты часто задавали мне вопросы на этот счет. Понимаю, что не хочу что-то подсыпать этому человеку. Ему и так сейчас не очень хорошо. Меня учили, что нельзя бить исподтишка, но когда тебе наносят удар – нужно отвечать, – сказал Жуковский.

Если мы когда-нибудь встретимся один на один с Дулубом или Яромко, я бы очень хотел, чтобы они повторили слова, которые говорили журналистам, глядя мне в глаза. Я бы сказал все, что о них думаю. Просто когда встречаешься с тем же Яромко, то смелость, которая есть у него во время выступлений в СМИ, тут же пропадает. В общем, для этих людей я открыт в любую минуту, – сказал Жуковский.

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