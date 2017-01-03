|
Криушенко и Хлус продлили контракты с «Торпедо-БелАЗ»
04.01.2017 11:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко и директор клуба Михаил Хлус продлили контракты с командой.
Такое решение было принято на общем собрании ООО «Футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ», где выступление команды в 2016 году признано удовлетворительным.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко и директор клуба Михаил Хлус продлили контракты с командой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии