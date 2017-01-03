﻿ Криушенко и Хлус продлили контракты с «Торпедо-БелАЗ». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Криушенко и Хлус продлили контракты с «Торпедо-БелАЗ»

04.01.2017 11:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко и директор клуба Михаил Хлус продлили контракты с командой.

Такое решение было принято на общем собрании ООО «Футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ», где выступление команды в 2016 году признано удовлетворительным.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко и директор клуба Михаил Хлус продлили контракты с командой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виталий Жуковский: «Дулуба и Яромко душит жаба. Цепляет, что парень, который пришел с рынка, обыгрывает их два года подряд»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика