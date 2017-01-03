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Александра Герасименя приглашает на бесплатные мастер-классы для детей

04.01.2017 11:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв – Sputnik. Трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя готова провести бесплатные матер-классы для детей, с предложением организовать занятие белорусская пловчиха обратилась к руководству школ и спортивных классов страны.

Александра Герасименя приглашает на бесплатные мастер-классы для детей
© Фото: БФП
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"Школам, спортклассам, училищам и другим – принимаю заявки на проведение мастер-классов. Даты – с 8.01 до 12.02. Жду желающих", – написала Герасименя на своей странице в Facebook. 

Спортсменку уже ждут в одной из СДЮШОР Гродно, средней школе Гомеля и минской гимназии. Причем, как подчеркнула спортсменка, бассейн для проведения мастер-класса совсем не обязателен. "Главное – это люди", – отметила Герасименя в ответ на сообщение приглашающей стороны, что в школе есть замечательный бассейн.

Герасименя – двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. На прошлогодней олимпиаде в Рио-де-Жанейро она завоевала бронзовую медаль (50 метров вольным стилем). В ее копилке также золотые награды чемпионатов мира и Европы как на "длинной воде" (50 метров), так и на "короткой" (25 метров).

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Олимпийский призер Лондона-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 обратилась через соцсети к школам и спортклассам с предложением организовать занятие для детей.

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