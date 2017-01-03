МИНСК, 4 янв – Sputnik. Трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя готова провести бесплатные матер-классы для детей, с предложением организовать занятие белорусская пловчиха обратилась к руководству школ и спортивных классов страны.

"Школам, спортклассам, училищам и другим – принимаю заявки на проведение мастер-классов. Даты – с 8.01 до 12.02. Жду желающих", – написала Герасименя на своей странице в Facebook.

Спортсменку уже ждут в одной из СДЮШОР Гродно, средней школе Гомеля и минской гимназии. Причем, как подчеркнула спортсменка, бассейн для проведения мастер-класса совсем не обязателен. "Главное – это люди", – отметила Герасименя в ответ на сообщение приглашающей стороны, что в школе есть замечательный бассейн.

Герасименя – двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. На прошлогодней олимпиаде в Рио-де-Жанейро она завоевала бронзовую медаль (50 метров вольным стилем). В ее копилке также золотые награды чемпионатов мира и Европы как на "длинной воде" (50 метров), так и на "короткой" (25 метров).