График декабрьских и январских туров английской премьер-лиги может стать еще плотнее в следующем сезоне.

Черновой вариант календаря подразумевает, что командам придется провести 6 игр за 17 дней. Матчи пройдут 16, 20, 23, 26 и 30 декабря, а также 1 января.

Премьер-лига хочет завершить сезон, как можно раньше, чтобы у игроков осталось больше времени для подготовки к ЧМ-2018, который должен начаться 14 июня. Есть договоренность с Футбольной ассоциацией, в соответствии с ней майский финал Кубка Англии назначат на специальный день, без пересечения с турами чемпионата.

Бывший нападающий «Лестера», «Эвертона» и «Тоттенхэма» Гари Линекер оценил проект календаря, написав: «Думаю, это сумасшествие. В конец помешались».