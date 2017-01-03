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Кондратьев продлил контракт с «Минском»
04.01.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Георгий Кондратьев продлил контракт с «Минском» на год.
Отметим, что в сезоне 2016 года клуб под руководством Кондратьева занял четвертое место в чемпионате страны – второй результат в истории команды.
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Белорусский специалист Георгий Кондратьев продлил контракт с «Минском» на год.
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