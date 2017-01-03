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Игорь Криушенко продолжит тренировать футбольный клуб "Торпедо-БелАЗ"

04.01.2017 12:37 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 4 января. Общее собрание участников ООО "Футбольный клуб "Торпедо-БелАЗ" признало выступление команды в минувшем сезоне удовлетворительным и приняло решение о продлении контракта с главным тренером команды Игорем Криушенко, сообщила пресс-служба клуба.

В 2016 году "Торпедо-БелАЗ" стало обладателем Кубка Беларуси, победив в финальной игре борисовский БАТЭ в серии послематчевых пенальти. В чемпионате страны жодинский клуб занял 5-е место.

Криушенко возглавляет команду с ноября 2012 года.

3 января команда вышла из отпуска. В настоящее время игроки занимаются самоподготовкой в соответствии с индивидуальными планами, разработанными для них тренерским штабом. 16 января футболисты пройдут медосмотр, а 17-го начнется первый учебно-тренировочный сбор, который автозаводцы проведут в Жодино.


Александр Ванкович, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 января. Общее собрание участников ООО "Футбольный клуб "Торпедо-БелАЗ" признало выступление команды в минувшем сезоне удовлетворительным и приняло...

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