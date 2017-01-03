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Георгий Кондратьев продлил контракт с ФК "Минск" на год

04.01.2017 12:51 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 4 января. Белорусский специалист Георгий Кондратьев продолжит руководить футбольным клубом "Минск". Новый контракт с тренером заключен на год, сообщила 4 января пресс-служба команды.

В минувшем чемпионате Беларуси "Минск" занял 4-е место. Столичному "Динамо", которое завоевало бронзу, клуб уступил два очка.

Наибольшего тренерского успеха Кондратьев добился с молодежной сборной Беларуси, с которой в 2011 году завоевал бронзовые медали чемпионата Европы и отобрался на Олимпийские игры в Лондоне.

С декабря 2011 года по октябрь 2014-го Кондратьев возглавлял национальную сборную.

"Минск" он возглавил в ноябре 2015 года.


Александр Ванкович, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 января. Белорусский специалист Георгий Кондратьев продолжит руководить футбольным клубом "Минск". Новый контракт с тренером заключен на год, сообщила...

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