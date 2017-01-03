Минск, 4 января. Белорусский специалист Георгий Кондратьев продолжит руководить футбольным клубом "Минск". Новый контракт с тренером заключен на год, сообщила 4 января пресс-служба команды.

В минувшем чемпионате Беларуси "Минск" занял 4-е место. Столичному "Динамо", которое завоевало бронзу, клуб уступил два очка.

Наибольшего тренерского успеха Кондратьев добился с молодежной сборной Беларуси, с которой в 2011 году завоевал бронзовые медали чемпионата Европы и отобрался на Олимпийские игры в Лондоне.

С декабря 2011 года по октябрь 2014-го Кондратьев возглавлял национальную сборную.



"Минск" он возглавил в ноябре 2015 года.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Георгий Кондратьев продлил контракт с ФК "Минск" на год Минск, 4 января. Белорусский специалист Георгий Кондратьев продолжит руководить футбольным клубом "Минск". Новый контракт с тренером заключен на год, сообщила...

Александр Ванкович, БелаПАН.