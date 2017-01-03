Голкипер «Оренбурга» Александр Гутор рассказал об экс-главном тренере сборной Беларуси Александре Хацкевиче.

«Отставка Хацкевича? Это больше вопрос не к игрокам, а к руководителям федерации. Они ставили перед тренером задачи. Если посчитали, что Хацкевич их не выполнил, значит, на это их право – снять тренера.

Меня год не вызывали в национальную команду. Для меня было радостью вновь оказаться в составе. Когда получил вызов, прыгал от радости в съемной квартире в Оренбурге. Микроклимат при Хацкевиче не сильно изменился по сравнению с тем, что было при Кондратьеве. Плохих ситуаций не возникало», – сказал Гутор.