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Александр Гутор: «Микроклимат при Хацкевиче не сильно изменился по сравнению с тем, что было при Кондратьеве»

04.01.2017 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер «Оренбурга» Александр Гутор рассказал об экс-главном тренере сборной Беларуси Александре Хацкевиче.

«Отставка Хацкевича? Это больше вопрос не к игрокам, а к руководителям федерации. Они ставили перед тренером задачи. Если посчитали, что Хацкевич их не выполнил, значит, на это их право – снять тренера.

Меня год не вызывали в национальную команду. Для меня было радостью вновь оказаться в составе. Когда получил вызов, прыгал от радости в съемной квартире в Оренбурге. Микроклимат при Хацкевиче не сильно изменился по сравнению с тем, что было при Кондратьеве. Плохих ситуаций не возникало», – сказал Гутор.

 

 
 
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Голкипер «Оренбурга» Александр Гутор рассказал об экс-главном тренере сборной Беларуси Александре Хацкевиче.

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