МИНСК, 4 янв — Sputnik. Голкипер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Бен Скривенс стал лучшим игроком матча против СКА из Санкт-Петербурга по версии болельщиков "бело-синих", сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

Накануне минчане провели свой первый домашний поединок в нынешнем году в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Соперником подопечных Крэйга Вудкрофта стал лидер Западной конференции. Поединок, состоявшийся на "Минск-Арене" завершился со счетом 5:4 .

Лучшим игроком матча, считают болельщики, стал вратарь Бен Скривенс — 54,5% голосов. Вторым стал шведский нападающий Фредерик Петтерсон, оформивший дубль, — 34,54%. Третье место досталось Сергею Дрозду, отличившемуся одним точным броском, — 2,87%. К слову в числе лучших (четвертое место) оказался еще один новобранец "Динамо" американец Аарон Палушай — 2,12%.

Сейчас "зубры" располагаются на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. В своем активе они имеют 76 очков. Следующий матч на "Минск-Арене" состоится 5 января. Динамовцы встретятся с череповецкой "Северсталью".