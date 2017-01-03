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"Динамо-Минск" – СКА: лучшим игроком назван Бен Скривенс
04.01.2017 14:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Голкипер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Бен Скривенс стал лучшим игроком матча против СКА из Санкт-Петербурга по версии болельщиков "бело-синих", сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".
Накануне минчане провели свой первый домашний поединок в нынешнем году в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Соперником подопечных Крэйга Вудкрофта стал лидер Западной конференции.
Лучшим игроком матча, считают болельщики, стал вратарь Бен Скривенс — 54,5% голосов. Вторым стал шведский нападающий Фредерик Петтерсон, оформивший дубль, — 34,54%. Третье место досталось Сергею Дрозду, отличившемуся одним точным броском, — 2,87%. К слову в числе лучших (четвертое место) оказался еще один новобранец "Динамо" американец Аарон Палушай — 2,12%.
Сейчас "зубры" располагаются на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. В своем активе они имеют 76 очков. Следующий матч на "Минск-Арене" состоится 5 января. Динамовцы встретятся с череповецкой "Северсталью".
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Накануне при полном аншлаге на "Минск-Арене" столичный клуб взял верх над питерским СКА; до 39-й минуты встречи счет был 5:0.
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