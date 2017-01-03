﻿ "Динамо-Минск" – СКА: лучшим игроком назван Бен Скривенс. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Динамо-Минск" – СКА: лучшим игроком назван Бен Скривенс

04.01.2017 14:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Голкипер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Бен Скривенс стал лучшим игроком матча против СКА из Санкт-Петербурга по версии болельщиков "бело-синих", сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

"Динамо-Минск" – СКА: лучшим игроком назван Бен Скривенс
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
Вудкрофт о матче со СКА: мы помешали соперникам "вкатиться" в игру

Накануне минчане провели свой первый домашний поединок в нынешнем году в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Соперником подопечных Крэйга Вудкрофта стал лидер Западной конференции. Поединок, состоявшийся на "Минск-Арене" завершился со счетом 5:4.

Лучшим игроком матча, считают болельщики, стал вратарь Бен Скривенс — 54,5% голосов. Вторым стал шведский нападающий Фредерик Петтерсон, оформивший дубль, — 34,54%. Третье место досталось Сергею Дрозду, отличившемуся одним точным броском, — 2,87%. К слову в числе лучших (четвертое место) оказался еще один новобранец "Динамо" американец Аарон Палушай — 2,12%.

Сейчас "зубры" располагаются на пятой строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. В своем активе они имеют 76 очков. Следующий матч на "Минск-Арене" состоится 5 января. Динамовцы встретятся с череповецкой "Северсталью".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне при полном аншлаге на "Минск-Арене" столичный клуб взял верх над питерским СКА; до 39-й минуты встречи счет был 5:0.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Арташес Антонян: «Фраза «валидольный матч» слишком избитая. Пришел на ум боярышник без каких-то задних мыслей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика