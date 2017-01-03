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Арташес Антонян: «Фраза «валидольный матч» слишком избитая. Пришел на ум боярышник без каких-то задних мыслей»
04.01.2017 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский комментатор Арташес Антонян объяснил свои слова в адрес главного тренера СКА Олега Знарка.
– Фраза «валидольный матч» — она слишком избитая, и я подбирал другое слово. Пришел на ум боярышник без каких-то вот совершенно задних мыслей, без каких-то ассоциаций плохих. Я не вкладывал никакого подтекста.
Он вчера действительно себя вел очень спокойно, поэтому возникло такое сравнение. Насколько мне известно, боярышник действует успокоительно, и мне казалось, что Олег Валерьевич, возможно, нервы таким образом успокоил и переусердствовал, – сказал Антонян.
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Арташес Антонян: «Фраза «валидольный матч» слишком избитая. Пришел на ум боярышник без каких-то задних мыслей»
Белорусский комментатор Арташес Антонян объяснил свои слова в адрес главного тренера СКА Олега Знарка.
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