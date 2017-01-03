Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал слова Николая Карповича о поиске российского инвестора для ПФЛ.

«Ну слава богу, теперь хоть понятно где планировали раздобыть источники финансирования ПФЛ. Но хорошо ли это? Почему это делает молодой человек, не имеющий никакого отношения к белорусскому футболу? То есть он будет искать миллионы и принесёт их нашим «самостоятельным» клубам на тарелочке с коемочкой и они станут профессиональными.

По-моему, для возможных российских инвесторов, проект БАТЭ куда привлекательнее. Стабильный бренд, клуб с инфраструктурой, постоянное, причем прогнозируемое участие в Лиге чемпионов, стабильная продажа игроков, низкая цена селекции на внутреннем рынке, стабильная, растущая аудитория болельщиков.

Согласитесь, «Газпром» давно должен был нырнуть. Но он ныряет в Сербию, Литву, Англию, Германию и причины понятны, их всего две. Ну три. Экономика – рынок, железное и не меняющееся законодательство, ну и статус инвестора (есть примеры отправки в места не столь отдаленные).

Хотелось бы, чтобы парень поделился мыслями по поводу предложений инвесторам. Мы бы тоже помогли бы, без кривляний. Все-таки я бы жил бы по средствам, не придумывая команды, а помогая лучшим!» – заявил Исаев.

Николай Карпович: «Занимаюсь поиском инвесторов для белорусской ПФЛ в России»