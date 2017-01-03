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Антонио Конте: «Венгера и Моуринью злит лидерство «Челси», а не расписание игр»

04.01.2017 15:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал высказывания сотрудников других клубов.

Тренер «Арсенала» Арсен Венгер и его коллега Жозе Моуринью, работающий с «Манчестер Юнайтед», ранее заявляли, что календарь чемпионата несправедлив, поскольку у «синих» есть возможность больше отдыхать между турами в рождественнский период.

«Думаю, их злит место, которое мы занимаем, а не график. Это нормально, и в Италии такое случается. Дело всегда в том, что ты на вершине. Я не составляю календарь. Преимущество – это на один день отдыха больше в сравнении с «Тоттенхэмом». Это преимущество, если хотим говорить о преимуществах. Но я рассматриваю в качестве преимуществ нечто иное.

В ходе сезона может случаться всякое. Бывает, что у команды есть какое-то преимущество. Но это точно не тот случай. До наступления рождественнского периода мы провели три матча за шесть дней, встретившись с «Вест Бромвичем», «Сандерлендом» и «Кристал Пэлас». В тех обстоятельствах команда проявила хорошую физическую готовность. Я предпочитаю, чтобы так и было, когда проходит несколько игр за небольшое количество дней, ведь ради этого мы и трудились усердно», – сказал итальянец.

 
 
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Тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал высказывания сотрудников других клубов.

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