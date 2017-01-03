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Перенесенный из РФ юниорский ЧМ-2017 пройдет в словацкой деревне

04.01.2017 15:56 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Перенесенный из российского Острова (Псковская область) молодежный и юниорский Чемпионат мира по биатлону 2017 года состоится в словацкой деревне Осрблье, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Перенесенный из РФ юниорский ЧМ-2017 пройдет в словацкой деревне
Алексей Филиппов
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Россия лишилась право на проведение соревнований, также как и восьмого этапа Кубка мира в Тюмени, по взаимному решению IBU и Союза биатлонистов России (СБР), который 22 декабря сам предложил отменить все международные старты в РФ в нынешнем сезоне. Этому предшествовало получение IBU письма от Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором содержались имена 31 биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

На сайте IBU сообщается, что ЧМ пройдет с 22 по 28 февраля. Вместе с тем, место проведения этапа КМ еще не названо. По информации IBU, это будет сделано в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Раубичи могу претендовать на проведение этапа КМ, однако позже директор спорткомплекса Антон Асташевич заявил, что в марте никаких соревнований точно не будет. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Перенесенный из российского Острова (Псковская область) молодежный и юниорский Чемпионат мира по биатлону 2017 года состоится в словацкой...

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