МИНСК, 4 янв — Sputnik. Перенесенный из российского Острова (Псковская область) молодежный и юниорский Чемпионат мира по биатлону 2017 года состоится в словацкой деревне Осрблье, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Россия лишилась право на проведение соревнований , также как и восьмого этапа Кубка мира в Тюмени, по взаимному решению IBU и Союза биатлонистов России (СБР), который 22 декабря сам предложил отменить все международные старты в РФ в нынешнем сезоне. Этому предшествовало получение IBU письма от Всемирного антидопингового агентства (WADA) , в котором содержались имена 31 биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

На сайте IBU сообщается, что ЧМ пройдет с 22 по 28 февраля. Вместе с тем, место проведения этапа КМ еще не названо. По информации IBU, это будет сделано в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Раубичи могу претендовать на проведение этапа КМ, однако позже директор спорткомплекса Антон Асташевич заявил, что в марте никаких соревнований точно не будет.