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Перенесенный из РФ юниорский ЧМ-2017 пройдет в словацкой деревне
04.01.2017 15:56 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Перенесенный из российского Острова (Псковская область) молодежный и юниорский Чемпионат мира по биатлону 2017 года состоится в словацкой деревне Осрблье, сообщается на
Алексей Филиппов
На сайте IBU сообщается, что ЧМ пройдет с 22 по 28 февраля. Вместе с тем, место проведения этапа КМ еще не названо. По информации IBU, это будет сделано в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Раубичи могу претендовать на проведение этапа КМ, однако позже директор спорткомплекса Антон Асташевич заявил, что в марте никаких соревнований точно не будет.
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Перенесенный из российского Острова (Псковская область) молодежный и юниорский Чемпионат мира по биатлону 2017 года состоится в словацкой...
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