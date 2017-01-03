﻿ Виталий Жуковский: «Будешь часто выступать в прессе – станешь нытиком. Не будешь ничего говорить – назовут глухонемым». 21.by
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Виталий Жуковский: «Будешь часто выступать в прессе – станешь нытиком. Не будешь ничего говорить – назовут глухонемым»

04.01.2017 16:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал информацию о том, что некоторые называют его «нытиком».

– Вас часто называют нытиком?

– Мне никто никогда не говорил об этом в лицо. Вообще, кто такой нытик? В моем понимании это человек, который ноет сам себе, что-то бормочет под нос, но боится сказать правду. Не считаю себя таким. Я всегда говорю правду, хотя знаю, что после этого мне будут звонить и вызывать на комитеты по этике.

Меня могут называть нытиком болельщики других команд в интернете. Ну что могу сделать? Будешь часто выступать в прессе – станешь нытиком. Не будешь ничего говорить – назовут глухонемым. Это нормальная реакция. Абсолютно спокойно к ней отношусь. Про знаменитых людей тоже много чего говорят. Еще не появилось тренера, который бы всем нравился. Реакция людей в интернете на тебя сродни реакции бабушек, которые сидят у подъезда. Если новость с твоими словами комментируют, то это хорошо. Значит, люди вовлечены в футбольный процесс, а ты им небезразличен, поэтому нужно радоваться. 

– В футбольных кругах существует мнение, что вы просто любите «порисоваться» в СМИ. Вам когда-нибудь говорили об этом?

– Большинство людей в нашей стране привыкли все обсуждать за спиной. Я тоже без задней мысли могу сказать: «О! Ничего себе ты фраеришься, отрастил бородку». В принципе, в этом нет ничего страшного. Нужно спокойнее относиться к подобным вещам, – сказал Жуковский.

Виталий Жуковский: «Люди, влиявшие на результат, хотели создать реальный бизнес и поставить дело на поток»

 
Теги: Новости
 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал информацию о том, что некоторые называют его «нытиком».

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