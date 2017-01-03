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Танкреди Палмери: «Китайский клуб предложил 150 млн евро за Обамеянга, зарплата – 41 млн»

04.01.2017 16:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Итальянский журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери рассказал об интересе китайского клуба «Шанхай Теллэйс» к форварду дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

«Обамеянг получил предложение от «Шанхая» с зарплатой в 41 миллион евро в год. «Боруссии» за него предлагают 150 миллионов евро. Оба предложения могут побить мировые рекорды», – написал Палмери в твиттере.

Напомним, что «Шанхай Теллэйс» возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Также в команде играет форвард Халк.

 
 
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Итальянский журналист beIN Sports и CNN Танкреди Палмери рассказал об интересе китайского клуба «Шанхай Теллэйс» к форварду дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику...

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