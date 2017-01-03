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Рождественский турнир по хоккею: словаки разгромили россиян

04.01.2017 17:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Команда Словакии нанесла поражение сборной России в рамках группового этапа 13-го Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Республики Беларусь со счетом 12:0 (4:0, 3:0, 5:0).

Матч группы В Словакия — Россия состоялся в среду, 4 января, на малой арене "Чижовка-Арены". В составе победителей отметились Любомир Ваич (2-я минута), Мирослав Штефанка (10), Петер Филип (13), Томаш Хренко (15), Антон Лезо (25 и 48), Любомир Секераш (31 и 52), Славомир Воробел (36).

Ранее состоялись также матчи Швейцария — сборная Балкан (13:2), Финляндия — Германия (11:3). К слову, за немцев на лед вышел самый возрастной участник турнира Эдуард Бшайд, которому в апреле исполнилось 85 лет.

В 19:00 на лед выйдет команда Беларуси, в составе которой играет глава государства Александр Лукашенко. Хозяева турнира сразятся против Объединенных Арабских Эмиратов.

В прошлом году главный приз турнира остался в Минске: в решающем поединке белорусы взяли верх над финнами (2:1). Россияне, с которыми команда Лукашенко традиционно сражалась за первое место, в 2016-м в финал не вышли.  

Белорусы девять раз становились победителями Рождественского турнира — команда президента побеждала в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 и 2014 годах. Три раза — в 2007, 2011 и 2015 — триумфаторами были россияне.     

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Команда Словакии нанесла поражение сборной России в рамках группового этапа 13-го Рождественского международного турнира любителей хоккея...

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