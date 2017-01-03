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Лукашенко открыл 13-й Рождественский турнир по хоккею

04.01.2017 18:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко официально открыл ХIII Рождественский турнир любителей хоккея, подчеркнув, что нынешние соревнования стали самыми масштабными по числу участников, сообщает Sputnik.

Торжественная церемония открытия Рождественского турнира любителей хоккея на приз президента Беларуси прошла сегодня в большой арене "Чижовка-Арены" в Минске. В борьбу вступят хоккейные дружины из России, Германии, Словакии, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов и Швейцарии. Впервые в первенстве примет участие сборная Балкан, в составленная из представителей Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии и Турции.

"Нынешний турнир является самым масштабным по числу стран-участников. Мы рады приветствовать игроков из 15 государств. К нам приехали победители и призеры чемпионатов мира, Олимпийских игр, хоккеисты, выступавшие в НХЛ", — сказал Лукашенко на церемонии открытия. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко официально открыл ХIII Рождественский турнир любителей хоккея, подчеркнув, что нынешние соревнования...

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