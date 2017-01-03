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Качуро назначен главным тренером «Лиды»

04.01.2017 18:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Петр Качуро назначен главным тренером «Лиды».

В послужном списке тренера минское «Динамо», гродненский «Неман», «Береза-2010», а также самостоятельная работа у руля минского «Динамо-2» (2012) и таджикского «Хайра» (2014). Последним местом работы специалиста значится минское «Динамо», в котором он входил в тренерский штаб Вука Рашовича.

 Качуро назначен главным тренером «Лиды»

 
 
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Белорусский специалист Петр Качуро назначен главным тренером «Лиды».

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