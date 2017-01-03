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Рождественский турнир. Шатан, Вишневски и Подградски выступают в составе команды Словакии
04.01.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав команды Словакии на Рождественский турнир на призы президента Беларуси.
Среди прочих, за нее выступают Любомир Вишневски, Мирослав Шатан, Любомир Секераш, Петер Подградски, Мартин Штрбак, Рихард Капуш и Растислав Павликовски.
Мирослав Шатан является самым результативным игроком за всю историю сборной Словакии. На счету звездного форварда 1050 матчей в Национальной хоккейной лиге, в которых он набрал 735 (363+372) очков. В составе национальной команды является четырехкратным призером чемпионатов мира.
Любомир Вишневски также является одним из лидеров сборной Словакии по числу проведенных матчей и сыгранных турниров. Он участвовал в четырех Олимпиадах, девяти чемпионатах мира и двух розыгрышах Кубка мира. Является трехкратным призером чемпионатов мира. Вишневски провел 883 матча в НХЛ, в которых набрал 495 (128+367) очков.
Петер Подградски в сезонах 2010/11 и 2011/12 выступал за минское «Динамо». Кроме того, в КХЛ словак выступал за «Торпедо», «Барыс», магнитогорский «Металлург», «Донбасс» и «Ладу».
На счету защитника Мартина Штрбака 49 матчей в НХЛ, а также 146 встреч в КХЛ. Рихард Капуш и Растислав Павликовски также имеют опыт выступления в КХЛ.
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Стал известен состав команды Словакии на Рождественский турнир на призы президента Беларуси.
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