Вице-капитан «Ростова» Тимофей Калачев поделился своими несбывшимися мечтами, а также рассказал о том, какие качества, как в тренере, ему импонируют в Курбане Бердыеве.

- Когда ты играешь в клубе, который постоянно борется за высокие места, когда постоянно играет в топ-турнирах, тогда и у тебя все по-другому получается и ты намного заметнее. Ну, не сложилось у меня так — попасть в большую команду, топ-команду.

- Я видел Ваше интервью перед матчем с «Баварией», и Вы так говорите: «Даже я побаиваюсь. Просто машина, которая ломает все».

- Безусловно. Но Вы же тоже, наверное, видите, как они легко в своем чемпионате Германии просто «проезжают» эти команды, не замечая.

Ну, а Вы мысленно себя ставили на место «номера два» в «Баварии». Вы бы потянули? Ну, понятно, что внутри, в глубине. Были такие мысли? Вот Вы смотрите – парень там играет на Вашей позиции.

Ну, конечно же, мысленно я бы мог себя представить. И я считаю, что… Почему нет? Но я вижу, что там звезды высочайшего уровня.

- С позиции 35 лет вы оглядываетесь назад, когда все могло пойти по-другому в карьере?

- Когда перешел в донецкий «Шахтер», когда у меня все, в принципе, неплохо начало получаться. Я боролся за попадание в состав. Но так все развернулось, что я ушел в аренду. Если бы я остался в этой большой команде в то время, может быть все сложилось бы по-другому. В остальном я очень доволен всем, что у меня происходило.

- Кого из тренеров, с которыми вы работали, вы могли бы назвать своим?

- У меня есть представление о том, как должен строиться тренировочный процесс. У нашего нынешнего тренера в «Ростове» Курбана Бердыева есть качества, которые мне очень импонируют. Эти качества, как у футболистов, — не у всех такое есть. Он очень требовательный, очень любит дисциплину. Футбол для него — это постоянная работа. Он в ней все время, — сказал игрок.