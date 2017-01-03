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«Корона» предложила Верховцову покинуть клуб в качестве свободного агента
04.01.2017 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренерский штаб «Короны» из Кельце поставил в известность белорусского защитника Дмитрия Верховцова и его агента, что не рассчитывает на него во второй части сезона.
Несмотря на действующий до лета 2017 года контракт, футболист может покинуть польский клуб на правах свободного агента.
Напомним, в нынешнем сезоне Верховцов принял участие лишь в 6 матчах своей команды в рамках чемпионата Польши.
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Тренерский штаб «Короны» из Кельце поставил в известность белорусского защитника Дмитрия Верховцова и его агента, что не рассчитывает на него во второй части...
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