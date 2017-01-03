Тренерский штаб «Короны» из Кельце поставил в известность белорусского защитника Дмитрия Верховцова и его агента, что не рассчитывает на него во второй части сезона.

Несмотря на действующий до лета 2017 года контракт, футболист может покинуть польский клуб на правах свободного агента.

Напомним, в нынешнем сезоне Верховцов принял участие лишь в 6 матчах своей команды в рамках чемпионата Польши.