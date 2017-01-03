﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» примет «Чикаго», «Голден Стэйт» – «Портленд» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» примет «Чикаго», «Голден Стэйт» – «Портленд» и другие матчи

04.01.2017 20:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В среду, 4 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» примет «Чикаго», «Голден Стэйт» – «Портленд».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Оклахома-Сити
Дата проведения
5 января, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью

 

Орландо – Атланта
Дата проведения
5 января, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Превью

 

Нью-Йорк – Милуоки
Дата проведения
5 января, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

 

Кливленд – Чикаго
Дата проведения
5 января, 04.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Превью

 

Клипперс – Мемфис
Дата проведения
5 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

 

Голден Стэйт – Портленд
Дата проведения
5 января, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

 

Сакраменто – Майами
Дата проведения
5 января, 06.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В среду, 4 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» примет «Чикаго», «Голден Стэйт» – «Портленд».

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