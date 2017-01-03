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НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» примет «Чикаго», «Голден Стэйт» – «Портленд» и другие матчи
04.01.2017 20:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
В среду, 4 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» примет «Чикаго», «Голден Стэйт» – «Портленд».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В среду, 4 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» примет «Чикаго», «Голден Стэйт» – «Портленд».
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