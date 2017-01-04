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МЧМ-2017. 1/2 финала. Россия – США, Канада против Швеции
04.01.2017 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В полуфинале МЧМ-2017 сборная России сыграет с американцами, Канада встретится с командой Швеции.
Молодежный чемпионат мира
1/2 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В полуфинале МЧМ-2017 сборная России сыграет с американцами, Канада встретится с командой Швеции.
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