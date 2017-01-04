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МЧМ-2017. 1/2 финала. Россия – США, Канада против Швеции

04.01.2017 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В полуфинале МЧМ-2017 сборная России сыграет с американцами, Канада встретится с командой Швеции.

Молодежный чемпионат мира

1/2 финала

США U-20 – Россия U-20 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 0:0)
Дата проведения
4 января, 23.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Капризов (Воробьев)
1:1 – 19 Уайт (Джонс, Келлер)
1:2 – 21 Гурьянов (Карнаухов, Кудако)
2:2 – 30 Канин (Бракко, Гринуэй)
3:2 – 36 Уайт (Келлер, Андерсон)
3:3 – 46 Гурьянов ()
Вратари: Парсонс 33/36  Самсонов 39/42.

 

Швеция U-20 – Канада U-20 2:4 (3 период)
Дата проведения
5 января, 03.30, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Эрикссон Эк (Седерлунд)
1:1 – 7 Стивенс (Чирелли)
2:1 – 8 Грундстрем (А. Нюландер)
2:2 – 18 Чирелли (Шабо, Клог)
2:3 – 32 Готье (Дюбуа)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 

 
 
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В полуфинале МЧМ-2017 сборная России сыграет с американцами, Канада встретится с командой Швеции.

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