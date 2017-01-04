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Александр Лукашенко: «Спорт – это лучшая форма народной дипломатии»

04.01.2017 23:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил важность Рождественского турнира.

«Нас ждут увлекательные и яркие баталии на ледовых аренах. Вновь лицом к лицу сойдутся команды, которые готовы упорно бороться за главный приз, показывать зрителям высокий класс игры.

Нынешний турнир является самым масштабным по числу стран-участников. Мы рады приветствовать игроков из 15 государств. К нам приехали победители и призеры чемпионатов мира, Олимпийских игр, хоккеисты, выступавшие в Национальной хоккейной лиге.

Наши зрители смогут по достоинству оценить точный бросок, голевой пас, самоотверженную игру вратаря, филигранную технику нападающего и слаженность действий каждой из команд. Гости столицы убедятся в традиционном гостеприимстве белорусского народа, смогут познакомиться с Беларусью, ее историей и культурой, обрести новые интересные контакты. Ведь спорт – это лучшая форма народной дипломатии», – сказал Лукашенко.

 
Теги: знакомства
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил важность Рождественского турнира.

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