Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил важность Рождественского турнира.

«Нас ждут увлекательные и яркие баталии на ледовых аренах. Вновь лицом к лицу сойдутся команды, которые готовы упорно бороться за главный приз, показывать зрителям высокий класс игры.

Нынешний турнир является самым масштабным по числу стран-участников. Мы рады приветствовать игроков из 15 государств. К нам приехали победители и призеры чемпионатов мира, Олимпийских игр, хоккеисты, выступавшие в Национальной хоккейной лиге.

Наши зрители смогут по достоинству оценить точный бросок, голевой пас, самоотверженную игру вратаря, филигранную технику нападающего и слаженность действий каждой из команд. Гости столицы убедятся в традиционном гостеприимстве белорусского народа, смогут познакомиться с Беларусью, ее историей и культурой, обрести новые интересные контакты. Ведь спорт – это лучшая форма народной дипломатии», – сказал Лукашенко.