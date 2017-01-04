Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский рассказал, что в Германию Дарья Домрачева приехала с дочкой.

– Дарья вместе со сборной, тренируется по индивидуальной программе. Настроение у нее хорошее, запланированная работа выполнена, все ждут удачного выступления.

- Она в Оберхофе с дочкой Ксенией?

– Да.

- Кто ей помогает следить за дочкой? Няня?

– Да, есть няня, которая будет с ребенком, пока Дарья участвует в гонке.

- В Оберхофе была буря. Каков прогноз и есть ли риск переноса гонки?

– Пока сложно сказать, какой будет погода, в любом случае первой запланирована мужская гонка (5 января. – прим.). По ситуации будет видно, – сказал Стромский.