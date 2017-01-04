|
Генсек БФБ Стромский: «В Оберхофе Домрачева с дочкой. Есть няня, которая будет с ребенком, пока Дарья участвует в гонке»
04.01.2017 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский рассказал, что в Германию Дарья Домрачева приехала с дочкой.
– Дарья вместе со сборной, тренируется по индивидуальной программе. Настроение у нее хорошее, запланированная работа выполнена, все ждут удачного выступления.
- Она в Оберхофе с дочкой Ксенией?
– Да.
- Кто ей помогает следить за дочкой? Няня?
– Да, есть няня, которая будет с ребенком, пока Дарья участвует в гонке.
- В Оберхофе была буря. Каков прогноз и есть ли риск переноса гонки?
– Пока сложно сказать, какой будет погода, в любом случае первой запланирована мужская гонка (5 января. – прим.). По ситуации будет видно, – сказал Стромский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генсек БФБ Стромский: «В Оберхофе Домрачева с дочкой. Есть няня, которая будет с ребенком, пока Дарья участвует в гонке»
Генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Анатолий Стромский рассказал, что в Германию Дарья Домрачева приехала с дочкой.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии