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Рождественский хоккей: Лукашенко забил гол и отдал 3 паса в игре с ОАЭ

04.01.2017 20:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко набрал четыре бомбардирских очка по системе "гол+пас" (1+3) в матче группового раунда XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея против команды Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Sputnik.

Рождественский хоккей: Лукашенко забил гол и отдал 3 паса в игре с ОАЭ
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр культуры Борис Светлов внимательно следит за матчем

Поединок команд квартета А Беларусь — ОАЭ стал заключительным в первом игровом дне. Встреча завершилась со счетом 7:3 (3:0, 4:1, 0:2).

Рождественский хоккей: Лукашенко забил гол и отдал 3 паса в игре с ОАЭ
© Sputnik / Виктор Толочко
Команда Беларуси на Рождественском турнире

В составе хозяев точными бросками отметились Константин Кольцов (2-я минута), Денис Курденко (4), Андрей Асташевич (19, 28 и 32), Николай Владыкин (27), Александр Лукашенко (40). Кроме забитой шайбы глава государства также трижды выступил в роли ассистента Асташевича. У гостей голы на свой счет записали Артур Заинутдинов (33 и 45), Артем Каркоцкий (43). 

Лучшими игроками встречи стали Омар аль-Шамиси и Асташевич.    

Рождественский хоккей: Лукашенко забил гол и отдал 3 паса в игре с ОАЭ
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Беларуси Александр Лукашенко в матче против команда ОАЭ

В прошлом году команды также встречались в рамках группового раунда, тогда счет на табло после финальной сирены был 11:8 в пользу белорусских хоккеистов.

Ранее в группе А команда Швейцарии одолела сборную Балкан — 13:2, а в группе В Финляндия была сильнее Германии — 11:3, Словакия разгромила Россию — 12:0

Рождественский хоккей: Лукашенко забил гол и отдал 3 паса в игре с ОАЭ
© Sputnik / Виктор Толочко
Форвард Константин Кольцов, не так давно завершивший профессиональную карьеру, открыл счет в матче

Турнирная таблица по итогам первого дня:

Группа А

  1. Швейцария — 2 очка
  2. Беларусь — 2
  3. ОАЭ — 0
  4. Балканы — 0

Группа В

  1. Словакия — 2
  2. Финляндия — 2
  3. Германия — 0
  4. Россия — 0
Во второй день соревнований в группе А сыграют ОАЭ — Швейцария (14:00), команда Президента Беларуси встретится со сборной Балкан (19:00). В группе В 5 января определят сильнейших Россия — Финляндия (13:00) и Германия — Словакия (17:00).  
Рождественский хоккей: Лукашенко забил гол и отдал 3 паса в игре с ОАЭ
© Sputnik / Виктор Толочко
Ворота белорусов защищал Сергей Шабанов
Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси проводится в Минске с 2005 года. В разные годы обладателем почетного трофея девять раз становилась команда Президента Беларуси (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016). Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).     
 
Теги: Минск
 
 
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По итогам первого игрового дня глава государства с четырьмя набранными баллами вошел в топ-10 бомбардиров турнира.

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