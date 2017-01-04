МИНСК, 4 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко набрал четыре бомбардирских очка по системе "гол+пас" (1+3) в матче группового раунда XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея против команды Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Министр культуры Борис Светлов внимательно следит за матчем

Поединок команд квартета А Беларусь — ОАЭ стал заключительным в первом игровом дне. Встреча завершилась со счетом 7:3 (3:0, 4:1, 0:2).



© Sputnik / Виктор Толочко Команда Беларуси на Рождественском турнире

В составе хозяев точными бросками отметились Константин Кольцов (2-я минута), Денис Курденко (4), Андрей Асташевич (19, 28 и 32), Николай Владыкин (27), Александр Лукашенко (40). Кроме забитой шайбы глава государства также трижды выступил в роли ассистента Асташевича. У гостей голы на свой счет записали Артур Заинутдинов (33 и 45), Артем Каркоцкий (43).

Лучшими игроками встречи стали Омар аль-Шамиси и Асташевич.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент Беларуси Александр Лукашенко в матче против команда ОАЭ

В прошлом году команды также встречались в рамках группового раунда, тогда счет на табло после финальной сирены был 11:8 в пользу белорусских хоккеистов .

Ранее в группе А команда Швейцарии одолела сборную Балкан — 13:2, а в группе В Финляндия была сильнее Германии — 11:3, Словакия разгромила Россию — 12:0 .



© Sputnik / Виктор Толочко Форвард Константин Кольцов, не так давно завершивший профессиональную карьеру, открыл счет в матче

Турнирная таблица по итогам первого дня:

Группа А

Швейцария — 2 очка Беларусь — 2 ОАЭ — 0 Балканы — 0

Группа В

Словакия — 2 Финляндия — 2 Германия — 0 Россия — 0

Во второй день соревнований в группе А сыграют ОАЭ — Швейцария (14:00), команда Президента Беларуси встретится со сборной Балкан (19:00). В группе В 5 января определят сильнейших Россия — Финляндия (13:00) и Германия — Словакия (17:00).



© Sputnik / Виктор Толочко Ворота белорусов защищал Сергей Шабанов

Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси проводится в Минске с 2005 года. В разные годы обладателем почетного трофея девять раз становилась команда Президента Беларуси (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016). Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).