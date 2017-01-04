МИНСК, 4 янв — Sputnik. Обнуление всех мировых рекордов в легкой атлетике, прозвучавшая со стороны руководителя Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), вызовет подозрения в "чистоте" спортсменов, заявил председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский.



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Накануне глава AIPS Джанни Мерло обратился с открытым письмом к президенту IAAF Себастьяну Коу, в котором призвал ассоциацию обнулить все мировые рекорды в данном виде спорта. Как отмечается в письме, борьба с допингом в легкой атлетике зашла уже так далеко, что многие чемпионы, которые ставили рекорды, оказались нарушителями антидопинговых правил, их результаты были аннулированы.

"Обнулив все (достижения), под подозрение попадают все мировые рекорды. А если они все под подозрением, тогда и честный труд спортсмена вызовет некоторые вопросы", — сказал в беседе с корреспондентом Sputnik Девятовский.

Он заметил, что в те годы, когда о допинге не могло идти и речи, спортсмены надеялись только на свои силы. По словам главы БФЛА, аннулирование результатов разрушит идею "чистого" атлета. "Обнуляя, мы все говорим, что они употребляли. А ведь доказательств этому нет", — подчеркнул собеседник Sputnik.

Девятовский напомнил, что только на Олимпийских играх в Рио-де-Жайнеро было побито два мировых рекорда, которые держались порядка 20 лет. "И где гарантии, что те люди были менее талантливы, чем нынешние атлеты. А ведь сегодня система допинг-контроля гораздо совершеннее, чем несколько десятков лет назад", — сказал председатель БФЛА.

Собеседник агентства не исключил и такого развития событий, при котором другие международные федерации решат пересмотреть свое отношение к рекордам. "Тогда кто подумал о тех людях, которые строили спортивную историю, на достижениях которых выросли поколения? Кто подумал о той части важнейшей истории, без которой не было бы того, что имеем сейчас", — заключил Девятовский, подчеркнув, что он солидарен с официальной позицией IAAF по этому вопросу.

Ранее в пресс-службе международной ассоциации заявили, что приоритетом для них являются "чистые" спортсмены, "которые устанавливали ратифицированные мировые рекорды". "Если список мировых рекордов окажется стерт, чистые атлеты рискуют не только потерять свое место в истории, но к тому же столкнуться с неким подтекстом того, что их выдающиеся результаты могли быть достигнуты нечестно", — говорилось в релизе IAAF.