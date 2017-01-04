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Фотофакт: Домрачева провела тренировку в Оберхофе

04.01.2017 20:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева провела тренировку в немецком Оберхофе, где на этой неделе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону, сообщается в официальном аккаунте Instagram Международного союза биатлонистов (IBU).

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января. В четверг программу соревнований откроет мужской спринтерской гонкой, затем, 6 января, на старт выйдут женщины.

Видео опубликовано Илья Трифанов

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
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Белоруска вовсю готовится к предстоящему этапу Кубка мира - первая гонка у женщин состоится 6 января.

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