МИНСК, 4 янв — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева провела тренировку в немецком Оберхофе, где на этой неделе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону, сообщается в официальном аккаунте Instagram Международного союза биатлонистов (IBU).

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января. В четверг программу соревнований откроет мужской спринтерской гонкой, затем, 6 января, на старт выйдут женщины.