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Лукашенко: Спорт — лучшая форма народной дипломатии
04.01.2017 21:47 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 4 января. "Спорт — это лучшая форма народной дипломатии", заявил Александр Лукашенко 4 января в Минске на открытии 13-го международного турнира любителей хоккея на приз президента.
"Нынешний турнир является самым масштабным по числу стран-участников. Мы рады приветствовать игроков из 15 государств. К нам приехали победители и призеры чемпионатов мира, Олимпийских игр, хоккеисты, выступавшие в Национальной хоккейной лиге", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Официальный лидер сыграл против сборной Объединенных Арабских Эмиратов. Его команда победила со счетом 7:3. В составе команды Лукашенко помимо любителей есть действующие хоккеисты.
БелаПАН.
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Минск, 4 января. "Спорт — это лучшая форма народной дипломатии", заявил Александр Лукашенко 4 января в Минске на открытии 13-го международного турнира...
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