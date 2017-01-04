﻿ «Тоттенхэм» обыграл «Челси», прервав 13-матчевую победную серию команды Конте в АПЛ. 21.by
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«Тоттенхэм» обыграл «Челси», прервав 13-матчевую победную серию команды Конте в АПЛ

05.01.2017 08:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Тоттенхэм» победил «Челси» (2:0) в 20-м туре чемпионата Англии. Дубль в составе хозяев оформил Деле Алли.

Таким образом, «шпоры» прервали 13-матчевую победную серию команды Антонио Конте в АПЛ. «Тоттенхэм» благодаря победе поднялся на третье место в таблице.

 

 
 
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«Тоттенхэм» победил «Челси» (2:0) в 20-м туре чемпионата Англии.

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