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«Тоттенхэм» обыграл «Челси», прервав 13-матчевую победную серию команды Конте в АПЛ
05.01.2017 08:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Тоттенхэм» победил «Челси» (2:0) в 20-м туре чемпионата Англии. Дубль в составе хозяев оформил Деле Алли.
Таким образом, «шпоры» прервали 13-матчевую победную серию команды Антонио Конте в АПЛ. «Тоттенхэм» благодаря победе поднялся на третье место в таблице.
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«Тоттенхэм» победил «Челси» (2:0) в 20-м туре чемпионата Англии.
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