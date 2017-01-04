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Вадим Демидович: «Премиальные за Лигу Европы получили. Вышло примерно полторы зарплаты»

05.01.2017 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Торпедо-БелАЗ» Вадим Демидович сообщил о премиальных за участие в Лиге Европы.

– Деньги из УЕФА за участие в еврокубках приходят зимой. Премиальные за «Дебрецен» и «Рапид» получили?

— Да. Вышло примерно полторы зарплаты. В этом плане вообще никаких проблем и претензий. Жодино за прошлый сезон рассчиталось полностью.

— В ответном матче с «Рапидом» в Вене — самый потрясающий антураж, при котором доводилось играть?

— Пожалуй. Двадцать тысяч народу забили трибуны почти до отказа. Словами это трудно передать. Играть очень приятно. Это не то, что вышел на поле, увидел такую толпу — и руки опустились. Наоборот, вдохновение. Эх, пожили мы тогда месяц хорошей, приятной жизнью, – вспомнил Демидович.

 
 
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Нападающий «Торпедо-БелАЗ» Вадим Демидович сообщил о премиальных за участие в Лиге Европы.

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