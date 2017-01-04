Минск, 5 января. Минский баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" поздно вечером 4 января в матче третьего тура основного раунда Кубка ФИБА проиграл в гостях французскому "Нантеру" – 85:94 (16:23, 32:22, 20:26, 17:23).

Самым результативным в составе белорусской команды стал американский легионер Дрю Джойс, набравший 21 очко.

В первом туре на домашней площадке "Цмокі-Мінск" со счетом 89:76 обыграли клуб "Бней-Герцлия" из Израиля, во втором минчане на выезде проиграли венгерскому "Керменду" – 74:90.

После трех туров турнирное положение команд в группе N таково:

1. "Нантер" — 6 очков (3 победы – 0 поражений)

2. "Керменд" — 5 (2-1)

3. "Цмокі-Мінск" — 4 (1-2)

4. "Бней-Герцлия" — 3 (0-3)

В 1/8 финала Кубка ФИБА сыграют победители шести групп и две лучшие команды, занявшие вторые места, а также 8 клубов, выбывших из Лиги чемпионов.

Следующий матч "Цмокі-Мінск" проведут 11 января в гостях против "Бней-Герцлия".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Цмокі-Мінск" уступили в гостях французскому "Нантеру" в Кубке ФИБА Минск, 5 января. Минский баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" поздно вечером 4 января в матче третьего тура основного раунда Кубка ФИБА проиграл в гостях...

Александр Ванкович, БелаПАН.