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"Цмокі-Мінск" уступили в гостях французскому "Нантеру" в Кубке ФИБА

05.01.2017 08:44 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 5 января. Минский баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" поздно вечером 4 января в матче третьего тура основного раунда Кубка ФИБА проиграл в гостях французскому "Нантеру" – 85:94 (16:23, 32:22, 20:26, 17:23).

Самым результативным в составе белорусской команды стал американский легионер Дрю Джойс, набравший 21 очко.

В первом туре на домашней площадке "Цмокі-Мінск" со счетом 89:76 обыграли клуб "Бней-Герцлия" из Израиля, во втором минчане на выезде проиграли венгерскому "Керменду" – 74:90.

После трех туров турнирное положение команд в группе N таково:

1. "Нантер" — 6 очков (3 победы – 0 поражений)
2. "Керменд" — 5 (2-1)
3. "Цмокі-Мінск" — 4 (1-2)
4. "Бней-Герцлия" — 3 (0-3)

В 1/8 финала Кубка ФИБА сыграют победители шести групп и две лучшие команды, занявшие вторые места, а также 8 клубов, выбывших из Лиги чемпионов.

Следующий матч "Цмокі-Мінск" проведут 11 января в гостях против "Бней-Герцлия".


Александр Ванкович, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 января. Минский баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" поздно вечером 4 января в матче третьего тура основного раунда Кубка ФИБА проиграл в гостях...

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