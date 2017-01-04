Экс-голкипер сборной Беларуси Леонид Фатиков выступает на Рождественском турнире в составе российской команды.

Напомним, на прошлых турнирах вратарь защищал цвета команды президента Беларуси. Отметим, что Фатиков родился в Уфе.

Традиционный Рождественский турнир проходит в Минске 4-7 января. Во всех командах, кроме Беларуси, участвуют любители и ветераны хоккея. В составе команды Беларуси, помимо них, выступает пять действующих профессионалов.