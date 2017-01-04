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Рождественский турнир. Фатиков заявлен за сборную России
05.01.2017 10:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-голкипер сборной Беларуси Леонид Фатиков выступает на Рождественском турнире в составе российской команды.
Напомним, на прошлых турнирах вратарь защищал цвета команды президента Беларуси. Отметим, что Фатиков родился в Уфе.
Традиционный Рождественский турнир проходит в Минске 4-7 января. Во всех командах, кроме Беларуси, участвуют любители и ветераны хоккея. В составе команды Беларуси, помимо них, выступает пять действующих профессионалов.
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Экс-голкипер сборной Беларуси Леонид Фатиков выступает на Рождественском турнире в составе российской команды.
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