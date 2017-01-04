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Александр Седнев: «Вариант продолжения карьеры в Казахстане? Впервые от вас об этом слышу, пока я тренер «Днепра»

05.01.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Днепра» Александр Седнев прокомментировал информацию о возможном назначении в молодежную сборную Казахстана.

О возможном отъезде в Казахстан

Я не комментирую слухи. Если обо всем говорить, то можно сойти с ума. Кто-то где-то что-то сказал, и все стало обрастать сплетнями. Вариант продолжения карьеры в Казахстане? Впервые от вас об этом слышу, пока я тренер «Днепра».

Об уходе Образова, Маркова, Юрченко и Гаврюшко

У людей закончились контракты, согласно законодательству они были уволены, только это еще не означает их уход из клуба. Когда утвердится бюджет «Днепра», мы начнем разговаривать с игроками. Тогда будем знать экономические возможности клуба, и решим, как поступать. В этот момент и определим, каким образом будем комплектовать команду. Мы не занимаемся слухами, зачем переливать из пустого в порожнее?

«Пока не знаем, в каком направлении будет двигаться клуб». Что сейчас происходит в «Днепре»

 
 
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Главный тренер «Днепра» Александр Седнев прокомментировал информацию о возможном назначении в молодежную сборную Казахстана.

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