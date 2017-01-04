|
Александр Седнев: «Вариант продолжения карьеры в Казахстане? Впервые от вас об этом слышу, пока я тренер «Днепра»
05.01.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Днепра» Александр Седнев прокомментировал информацию о возможном назначении в молодежную сборную Казахстана.
О
Я не комментирую слухи. Если обо всем говорить, то можно сойти с ума. Кто-то где-то что-то сказал, и все стало обрастать сплетнями. Вариант продолжения карьеры в Казахстане? Впервые от вас об этом слышу, пока я тренер «Днепра».
Об уходе Образова, Маркова, Юрченко и Гаврюшко
У людей закончились контракты, согласно законодательству они были уволены, только это еще не означает их уход из клуба. Когда утвердится бюджет «Днепра», мы начнем разговаривать с игроками. Тогда будем знать экономические возможности клуба, и решим, как поступать. В этот момент и определим, каким образом будем комплектовать команду. Мы не занимаемся слухами, зачем переливать из пустого в порожнее?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Седнев: «Вариант продолжения карьеры в Казахстане? Впервые от вас об этом слышу, пока я тренер «Днепра»
Главный тренер «Днепра» Александр Седнев прокомментировал информацию о возможном назначении в молодежную сборную Казахстана.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии