МИНСК, 5 янв — Sputnik. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КАМАЗ-МАСТЕР" выиграл третий этап в зачете грузовиков ралли-рейда "Дакар", который проходит в Южной Америке.

Победители этапа преодолели 199-километровый спецучасток за два часа, 45 минут и 51 секунду, вторым почти в четырех минутах от лидера финишировал чешский экипаж Мартина Коломы на Tatra. Около минуты чехам проиграл аргентинец Федерико Виллагра на Iveco, завершивший этап третьим.



© Sputnik / Роман Шантар. Второй этап "Дакара": МАЗ Вязовича финишировал четвертым

В шаге от тройки лидеров остановился лучший из белорусских экипажей, МАЗ под управлением Сергея Вязовича, уступив лидеру чуть больше пяти с половиной минут. А в шаге от десятки финишировал другой белорусский камион, которым управляет Александр Василевский. Экипаж Алексея Вишневского прибыл на финиш 14-м.

В общем зачете грузовиков снова сменился лидер — теперь вверху таблицы "КамАЗ" Николаева, вторая строчка за чешским экипажем Коломы, третье место — у Iveco Виллагры. Экипаж Вязовича находится на четвертой позиции, МАЗ Василевского на 15-м месте, Вишневский — 18-й.

Зачет внедорожников по-прежнему возглавляет француз Себастьян Леб, на второй строчке испанец Карлос Сайнс, на третье место прорвался победитель третьего этапа, француз Стефан Петерансель (все трое из команды Peugeot). В классификации мотоциклистов лидер — испанец Хоан Борт (Honda), на второй позиции — британец Сэм Сандерленд (KTM), третью строчку занимает португалец Пауло Гонсалвес (Honda). В зачете квадроциклов лидирует чилиец Игнасио Касель, второй — аргентинец Гастон Гонсалес, третий — Пауло Копетти из Аргентины (все трое на квадроциклах Yamaha).

Четвертый этап ралли пройдет между городами Сан Сальвадор де Жужуй и Тупиза.