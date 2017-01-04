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Жуков приговорен к пяти годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества

05.01.2017 10:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В суде Центрального района Минска вынесен приговор в отношении бывшего главы департамента судейства АБФФ Андрея Жукова.

Сообщается, что суд приговорил Жукова к пяти годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о том, что прокурор просил признать Жукова виновным в совершении преступления по ч. 1 и 2 ст . 430 и ст (получение взятки). 426 УК РБ (превышение служебных полномочий) и назначить ему наказание в виде лишения свободны на 5 лет с конфискацией имущества и штрафом в 500 базовых величин с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Во время последнего заседания Жуков полностью признал свою вину и возместил ущерб в размере 912 рублей.

Напомним, Жуков был задержан 7 июня сотрудниками УБЭП ГУВД Мингорисполкома совместно с ОБЭП Московского РУВД Минска.

Адвокат Жукова в судебных прениях отмечал, что действия обвиняемого квалифицированы неправильно и просил переквалифицировать часть 2 ст. 430 УК РБ (получение взятки повторно либо вымогательством, от 3 до 10 лет лишения свободы) в часть 2 ст. 209 (мошенничество, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до четырех лет).

 

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Теги: Минск
 
 
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В суде Центрального района Минска вынесен приговор в отношении бывшего главы департамента судейства АБФФ Андрея Жукова.

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