В суде Центрального района Минска вынесен приговор в отношении бывшего главы департамента судейства АБФФ Андрея Жукова.

Сообщается, что суд приговорил Жукова к пяти годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о том, что прокурор просил признать Жукова виновным в совершении преступления по ч. 1 и 2 ст . 430 и ст (получение взятки). 426 УК РБ (превышение служебных полномочий) и назначить ему наказание в виде лишения свободны на 5 лет с конфискацией имущества и штрафом в 500 базовых величин с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Во время последнего заседания Жуков полностью признал свою вину и возместил ущерб в размере 912 рублей.

Напомним, Жуков был задержан 7 июня сотрудниками УБЭП ГУВД Мингорисполкома совместно с ОБЭП Московского РУВД Минска.

Адвокат Жукова в судебных прениях отмечал, что действия обвиняемого квалифицированы неправильно и просил переквалифицировать часть 2 ст. 430 УК РБ (получение взятки повторно либо вымогательством, от 3 до 10 лет лишения свободы) в часть 2 ст. 209 (мошенничество, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до четырех лет).

Все новости и материалы по делу Жукова можно смотреть здесь .