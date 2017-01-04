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Жуков приговорен к пяти годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества
05.01.2017 10:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
В суде Центрального района Минска вынесен приговор в отношении бывшего главы департамента судейства АБФФ Андрея Жукова.
Сообщается, что суд приговорил Жукова к пяти годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества.
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Во время последнего заседания Жуков полностью признал свою вину и возместил ущерб в размере 912 рублей.
Напомним, Жуков был задержан 7 июня сотрудниками УБЭП ГУВД Мингорисполкома совместно с ОБЭП Московского РУВД Минска.
Адвокат Жукова в судебных прениях отмечал, что действия обвиняемого квалифицированы неправильно и просил переквалифицировать часть 2 ст. 430 УК РБ (получение взятки повторно либо вымогательством, от 3 до 10 лет лишения свободы) в часть 2 ст. 209 (мошенничество, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до четырех лет).
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В суде Центрального района Минска вынесен приговор в отношении бывшего главы департамента судейства АБФФ Андрея Жукова.
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