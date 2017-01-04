﻿ Фредрик Петтерссон: «Помогаю женской команде из Гетеборга. Это просто способ отблагодарить город». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Фредрик Петтерссон: «Помогаю женской команде из Гетеборга. Это просто способ отблагодарить город»

05.01.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий минского «Динамо» Фредрик Петтерссон рассказал о поддержке женской команды.

— Читал, что в Швеции ты помогаешь женской хоккейной команде.

— Да, из Гетеборга. Я подписал контракт с брэндом Salming Hockey и должен был получить неплохие деньги, но решил купить на них экипировку для девушек — форму, клюшки и так далее.

Команда стремится в высшую лигу — пока цель не достигнута, хотя в прошлом году они были близки. Думаю, в ближайшие пару лет все получится. А для меня это просто способ отблагодарить Гетеборг, способствовать развитию там хоккея — в данном случае женского, – заявил Петтерссон.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий минского «Динамо» Фредрик Петтерссон рассказал о поддержке женской команды.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
"Дакар-2017": после третьего этапа Вязович в шаге от тройки лидеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика