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Фредрик Петтерссон: «Помогаю женской команде из Гетеборга. Это просто способ отблагодарить город»
05.01.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Фредрик Петтерссон рассказал о поддержке женской команды.
— Читал, что в Швеции ты помогаешь женской хоккейной команде.
— Да, из Гетеборга. Я подписал контракт с брэндом Salming Hockey и должен был получить неплохие деньги, но решил купить на них экипировку для девушек — форму, клюшки и так далее.
Команда стремится в высшую лигу — пока цель не достигнута, хотя в прошлом году они были близки. Думаю, в ближайшие пару лет все получится. А для меня это просто способ отблагодарить Гетеборг, способствовать развитию там хоккея — в данном случае женского, – заявил Петтерссон.
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Нападающий минского «Динамо» Фредрик Петтерссон рассказал о поддержке женской команды.
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