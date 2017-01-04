Нападающий минского «Динамо» Фредрик Петтерссон рассказал о поддержке женской команды.

— Читал, что в Швеции ты помогаешь женской хоккейной команде.

— Да, из Гетеборга. Я подписал контракт с брэндом Salming Hockey и должен был получить неплохие деньги, но решил купить на них экипировку для девушек — форму, клюшки и так далее.

Команда стремится в высшую лигу — пока цель не достигнута, хотя в прошлом году они были близки. Думаю, в ближайшие пару лет все получится. А для меня это просто способ отблагодарить Гетеборг, способствовать развитию там хоккея — в данном случае женского, – заявил Петтерссон.