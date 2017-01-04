|
Дакар. Этап 3. Вязович четвертый, Василевский – 11-й, Вишневский – 14-й
05.01.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Дакар-2017
Этап 3
4 января 2017 года
Мотоциклы
1. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») – 4:23.41
2. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») +00:12.29
3. Пьер Александр Рене (Франция, «Хускварна») +00:15.30
Квадроциклы
1. Гастон Гонсалес (Аргентина, «Ямаха») – 5:58.39
2. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») +00:04.41
3. Йосеф Махачек (Чехия, «Ямаха») +00:09.56
Внедорожники
1. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, «Пежо») – 4:18.17
2. Карлос Сайнс / Лукас Крус (Испания, «Пежо») +00:01.54
3. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, «Пежо») +00:03.08
Грузовики
1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 2:45.51
2. Мартин Коломы / Рене Килиан / Давид Килиан (Чехия / «ТАТРА») +00:03.48
3. Федерико Вильягра / Адриан Артуро Якопини / Рикардо Адриан Торлаши (Аргентина, «ИВЕКО») +00:04.33никол
4. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +00:05.36
…
11. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +00:18.11
…
14. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +00:27.18
Общий зачет
Мотоциклы
1. Хоан Барреда Борт («Хонда») – 7:36.30
2. Сэм Сандерленд («КТМ») +00:10.20
3. Пауло Гонкалвеш («Хонда») +00:13.42
Квадроциклы
1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – 9:58.51
2. Гастон Гонсалес (Аргентина, «Ямаха») +00:04.37
3. Пабло Копетти (Аргентина, «Ямаха») +00:18.06
Внедорожники
1. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, «Пежо») – 6:54.56
2. Карлос Сайнс / Лукас Крус (Испания, «Пежо») +00:00.42
3. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, «Пежо») +00:04.18
Грузовики
1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 5:57.56
2. Мартин Коломы / Рене Килиан / Давид Килиан (Чехия / «ТАТРА») +00:02.27
3. Федерико Вильягра / Адриан Артуро Якопини / Рикардо Адриан Торлаши (Аргентина, «ИВЕКО») +00:04.07
4. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +00:05.07
…
15. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +00:35.34
…
18. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +00:42.33
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дакар-2017 Этап 3 4 января 2017 года Мотоциклы 1.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии