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Дакар. Этап 3. Вязович четвертый, Василевский – 11-й, Вишневский – 14-й

05.01.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Дакар-2017

Этап 3

4 января 2017 года

Мотоциклы

1. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») – 4:23.41

2. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») +00:12.29

3. Пьер Александр Рене (Франция, «Хускварна») +00:15.30

Квадроциклы

1. Гастон Гонсалес (Аргентина, «Ямаха») – 5:58.39

2. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») +00:04.41

3. Йосеф Махачек (Чехия, «Ямаха») +00:09.56

Внедорожники

1. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, «Пежо») – 4:18.17

2. Карлос Сайнс / Лукас Крус (Испания, «Пежо») +00:01.54

3. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, «Пежо») +00:03.08

Грузовики

1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 2:45.51

2. Мартин Коломы / Рене Килиан / Давид Килиан (Чехия / «ТАТРА») +00:03.48

3. Федерико Вильягра / Адриан Артуро Якопини / Рикардо Адриан Торлаши (Аргентина, «ИВЕКО») +00:04.33никол

4. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +00:05.36

11. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +00:18.11

14. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +00:27.18

Общий зачет

Мотоциклы

1. Хоан Барреда Борт («Хонда») – 7:36.30

2. Сэм Сандерленд («КТМ») +00:10.20

3. Пауло Гонкалвеш («Хонда») +00:13.42

Квадроциклы

1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – 9:58.51

2. Гастон Гонсалес (Аргентина, «Ямаха») +00:04.37

3. Пабло Копетти (Аргентина, «Ямаха») +00:18.06

Внедорожники

1. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, «Пежо») – 6:54.56

2. Карлос Сайнс / Лукас Крус (Испания, «Пежо») +00:00.42

3. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, «Пежо») +00:04.18

Грузовики

1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 5:57.56

2. Мартин Коломы / Рене Килиан / Давид Килиан (Чехия / «ТАТРА») +00:02.27

3. Федерико Вильягра / Адриан Артуро Якопини / Рикардо Адриан Торлаши (Аргентина, «ИВЕКО») +00:04.07

4. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +00:05.07

15. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +00:35.34

18. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +00:42.33

 
 
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