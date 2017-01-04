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Экипаж "МАЗа" закрепился на четвертом месте "Дакара" в гонке грузовиков

05.01.2017 12:08 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 5 января. Экипаж под управлением Сергея Вязовича успешно прошел третий спецучасток ралли-рейда "Дакар-2017", поднявшись на четвертое место в общем зачете среди грузовиков, сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды "МАЗ-СПОРТавто".

Третий спецучасток протяженностью 199 км состоял из двух отрезков. Наиболее сложной оказалась горная часть заезда, когда гонщикам пришлось совершать крутые подъемы на высоту около 5 тыс. метров. Белорусские экипажи к перепадам давления оказались готовы — перед ралли-рейдом гонщики специально ночевали в барокамерах. Не подвели и грузовые спорткары, которые проехали трассу без поломок.

Лучшее время среди белорусов показал Сергей Вязович, который второй этап подряд финишировал четвертым. На прохождение спецучастка потребовалось около 2 часов 51 минуты, а во время гонки белорусам даже удалось обогнать одного из фаворитов — камазовский экипаж под управлением Дмитрия Сотникова.

Победителем заезда стал другой представитель российской команды — Эдуард Николаев, который проехал спецучасток на пять с половиной минут быстрее белорусов. В генеральной классификации "МАЗ" Сергея Вязовича переместился с шестого на четвертое место и теперь отстает от лидера на 5 минут.

"Маршрут был непростым, многие экипажи, не разобравшись с навигацией, банально заблудились. Штурман Павел Гаранин правильно нас вывел, поэтому удалось сохранить время и обогнать Дмитрия Сотникова. Подъем на большую высоту пережили спокойно, самочувствие было хорошим — сказалась ночевка в барокамерах. Машина также ведет себя уверенно — привезли ее на бивуак без поломок", — рассказал руководитель команды и пилот Сергей Вязович.

"МАЗ" Александра Василевского показал на третьем этапе 11-е время — 3 часа 4 минуты, проиграв Эдуарду Николаеву 18 минут. В общем зачете экипаж поднялся на 15-е место и отстает от лидера гонки на 35 минут.

Алексей Вишневский также прошел спецучасток без приключений за 3 часа 13 минут. Третий белорусский экипаж занял 14-ю строчку, а до лучшего времени ему не хватило 27 минут. В турнирной таблице он занимает 18-е место с отставанием от лидера в 42 минуты.

Четвертый этап ралли-рейда приведет гонщиков в Боливию. Спецучасток протяженностью 416 км обещает стать одним из самых сложных на "Дакаре". Помимо высокогорья, экипажам предстоит столкнуться с коварными песками, в которых можно легко застрять или перевернуться на дюне.

На "Дакар" белорусы привезли два обновленных спорткара "МАЗ". Гоночные автомобили оснащены 12,5-литровыми моторами мощностью 930 л. с., которые созданы чешской командой Buggyra. Конструкция грузовика стала надежнее, а в салоне появился кондиционер. В автомобили также встроена система круиз-контроля. Экипаж Александра Василевского ведет грузовик предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода.

Минский автозавод участвует в марафоне "Дакар" в шестой раз. Финансовым партнером заводской команды МАЗ выступает "Альфа-Банк", техническим — velcom, который обеспечивает гонщикам бесплатный роуминг во время ралли. Ралли-рейд проходит с 2 по 14 января по территориям сразу трех стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км. В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Основными конкурентами белорусов выступают КАМАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 января. Экипаж под управлением Сергея Вязовича успешно прошел третий спецучасток ралли-рейда "Дакар-2017", поднявшись на четвертое место в общем зачете...

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Дакар. Этап 3. Вязович четвертый, Василевский – 11-й, Вишневский – 14-й
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