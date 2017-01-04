Флагманское приложение Tribuna.com продолжает оставаться самым популярным спортивным приложением Беларуси: более 25 тысяч скачиваний, 350 тысяч сессий и 3 миллиона просмотров страниц.

Возвращение Дарьи Домрачевой на лыжню – еще один отличный повод установить мобильное приложение и следить за белорусской красавицей каждую минуту. С нашим аппом вы будете в курсе всех важных событий биатлона.

Мобильное приложение Tribuna.com – это:

Оперативные новости и комментарии ведущих биатлонистов;







Лучшие статусы – всего в одном свайпе от главной во вкладке #прямосейчас;







Пуш-уведомления о победах, результатах и главных новостях;







Общение с другими болельщиками, красочные фотографии и многое другое будет доступно в вашем кармане. Подготовьте телефон правильно к возвращению лучшей биатлонистки последнего десятилетия!

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