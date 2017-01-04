﻿ Возвращение Домрачевой – отличный повод скачать приложение Tribuna.com и следить за биатлоном каждую минуту. 21.by
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Возвращение Домрачевой – отличный повод скачать приложение Tribuna.com и следить за биатлоном каждую минуту

05.01.2017 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Флагманское приложение Tribuna.com продолжает оставаться самым популярным спортивным приложением Беларуси: более 25 тысяч скачиваний, 350 тысяч сессий и 3 миллиона просмотров страниц.

Возвращение Дарьи Домрачевой на лыжню – еще один отличный повод установить мобильное приложение и следить за белорусской красавицей каждую минуту. С нашим аппом вы будете в курсе всех важных событий биатлона.

Мобильное приложение Tribuna.com – это:

Оперативные новости и комментарии ведущих биатлонистов;

Возвращение Домрачевой – отличный повод скачать приложение Tribuna.com и следить за биатлоном каждую минуту
 Возвращение Домрачевой – отличный повод скачать приложение Tribuna.com и следить за биатлоном каждую минуту

Лучшие статусы – всего в одном свайпе от главной во вкладке #прямосейчас;

Возвращение Домрачевой – отличный повод скачать приложение Tribuna.com и следить за биатлоном каждую минуту
 Возвращение Домрачевой – отличный повод скачать приложение Tribuna.com и следить за биатлоном каждую минуту

Пуш-уведомления о победах, результатах и главных новостях;

Возвращение Домрачевой – отличный повод скачать приложение Tribuna.com и следить за биатлоном каждую минуту
 Возвращение Домрачевой – отличный повод скачать приложение Tribuna.com и следить за биатлоном каждую минуту

Общение с другими болельщиками, красочные фотографии и многое другое будет доступно в вашем кармане. Подготовьте телефон правильно к возвращению лучшей биатлонистки последнего десятилетия!

Скачать приложение Tribuna.com для iOS

Скачать приложение Tribuna.com для Android

 
 
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Флагманское приложение Tribuna.com продолжает оставаться самым популярным спортивным приложением Беларуси: более 25 тысяч скачиваний, 350 тысяч сессий и 3 миллиона...

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