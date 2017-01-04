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Позняк может перейти «Шахтер», Яроцкий и Климович, вероятнее всего, продолжат играть в «Немане»
05.01.2017 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
У «Немана» есть предварительные договоренности с БАТЭ и минским «Динамо», что в Гродно продолжат карьеру соответственно нападающий Владислав Климович и хавбек Ярослав Яроцкий, которые были в аренде.
Между тем к защитнику «Неману» Александру Позняку предметный интерес проявляет солигорский «Шахтер».
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У «Немана» есть предварительные договоренности с БАТЭ и минским «Динамо», что в Гродно продолжат карьеру соответственно нападающий Владислав Климович и хавбек...
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