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Позняк может перейти «Шахтер», Яроцкий и Климович, вероятнее всего, продолжат играть в «Немане»

05.01.2017 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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У «Немана» есть предварительные договоренности с БАТЭ и минским «Динамо», что в Гродно продолжат карьеру соответственно нападающий Владислав Климович и хавбек Ярослав Яроцкий, которые были в аренде.

Между тем к защитнику «Неману» Александру Позняку предметный интерес проявляет солигорский «Шахтер».

Подробную статистику игроков смотрите здесь.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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У «Немана» есть предварительные договоренности с БАТЭ и минским «Динамо», что в Гродно продолжат карьеру соответственно нападающий Владислав Климович и хавбек...

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