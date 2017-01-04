У «Немана» есть предварительные договоренности с БАТЭ и минским «Динамо», что в Гродно продолжат карьеру соответственно нападающий Владислав Климович и хавбек Ярослав Яроцкий, которые были в аренде.

Между тем к защитнику «Неману» Александру Позняку предметный интерес проявляет солигорский «Шахтер».

Подробную статистику игроков смотрите здесь.