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«Турне четырех трамплинов». 3-й этап. Танде победил, Климов – 3-й, Крафт – 18-й
05.01.2017 00:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Норвежец Даниэль Андре Танде сегодня победил на 3-м этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Инсбруке, россиянин Евгений Климов занял 3-е место. Отметим, что вторая попытка была отменена.
В последний раз россияне поднимались на подиум «Турне» 1 января 2011 года в Гармиш-Партенкирхене, когда Павел Карелин был вторым, сообщает
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
3-й этап
Инсбрук, Австрия
HS130
1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 125,7 балла (128,5 м)
Общий зачет
1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 710,3
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Норвежец Даниэль Андре Танде сегодня победил на 3-м этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Инсбруке, россиянин Евгений Климов занял 3-е место.
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