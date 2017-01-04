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«Турне четырех трамплинов». 3-й этап. Танде победил, Климов – 3-й, Крафт – 18-й

05.01.2017 00:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Норвежец Даниэль Андре Танде сегодня победил на 3-м этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Инсбруке, россиянин Евгений Климов занял 3-е место. Отметим, что вторая попытка была отменена.

В последний раз россияне поднимались на подиум «Турне» 1 января 2011 года в Гармиш-Партенкирхене, когда Павел Карелин был вторым, сообщает Gracenote.

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

3-й этап

Инсбрук, Австрия

HS130

1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 125,7 балла (128,5 м)
2. Роберт Юханссон (Норвегия) – 123,1 (133,0)
3. Евгений Климов (Россия) – 119,1 (127,0)
4. Камиль Стох (Польша) – 117,4 (120,5)
5. Андреас Стьернен (Норвегия) – 117,1 (122,5)
6. Мачей Кот (Польша) – 117,0 (121,0)
7. Мануэль Феттнер (Австрия) – 116,7 (120,0)
7. Петр Жила (Польша) – 116,7 (121,0)...
10. Нориаки Касаи (Япония) – 114,3 (125,5)...
18. Штефан Крафт (Австрия) – 103,3 (116,0)
19. Петер Превц (Словения) – 103,0 (114,0)...
25. Домен Превц (Словения) – 100,4 (112,5)...
27. Андреас Кофлер (Австрия) – 98,4 (111,5)...
29. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 97,0 (112,0)


Михаэль Хайбек (Австрия) и Зеверин Фройнд (Германия) – снялись из-за болезни.

Общий зачет

1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 710,3
2. Камиль Стох (Польша) – 708,6
3. Штефан Крафт (Австрия) – 693,7
4. Петр Жила (Польша) – 686,7
5. Мануэль Феттнер (Австрия) – 671,1
6. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 669,0

 
 
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Норвежец Даниэль Андре Танде сегодня победил на 3-м этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Инсбруке, россиянин Евгений Климов занял 3-е место.

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