МИНСК, 5 янв — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказала, что тренировки в Оберхове, где в четверг стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону, проходят хорошо.

Накануне Международный союз биатлонистов (IBU) в Instagram выложил фото Домрачевой с огневого рубежа, снимок сопровождал комментарий "Она вернулась!".

"Об этом (физической форме) сейчас говорить рано, посмотрим, когда я расправлюсь с первыми соревнованиями, тогда уже можно будет судить о форме. На тренировках ощущения достаточно нормальные. Но на соревнованиях посмотрим уже совсем скоро", — сказала Домрачева в сюжете телеканала "Матч ТВ".

По словам корреспондента, белорусская биатлонистка пообещала, что никаких курьезов на трассе не будет. Напомним, в 2009 году Домрачева вместо стрельбы из положения лежа — встала, а спустя год она и вовсе закрыла чужие мишени.

На минувшей неделе тренерский штаб белорусской команды включил Домрачеву в предварительный состав на спринтерскую гонку, которая состоится 6 января. Вместе с ней в список попали Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова, Анна Сола.

1 октября Домрачева родила ребенка от легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена . Девочку назвали Ксенией.