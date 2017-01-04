Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о своем состоянии перед гонками в Оберхофе.

– В какой ты сейчас форме?

– Об этом сейчас говорить рано, посмотрим. Когда я хотя бы пробегу первые соревнования, тогда уже можно будет говорить о форме.

На тренировках ощущения достаточно нормальные, но на соревнованиях посмотрим уже совсем скоро, – сказала Домрачева в эфире ТК «Матч ТВ».