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Дарья Домрачева: «О форме сейчас говорить рано»
05.01.2017 12:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о своем состоянии перед гонками в Оберхофе.
– В какой ты сейчас форме?
– Об этом сейчас говорить рано, посмотрим. Когда я хотя бы пробегу первые соревнования, тогда уже можно будет говорить о форме.
На тренировках ощущения достаточно нормальные, но на соревнованиях посмотрим уже совсем скоро, – сказала Домрачева в эфире ТК «Матч ТВ».
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о своем состоянии перед гонками в Оберхофе.
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