﻿ Дарья Домрачева: «О форме сейчас говорить рано». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дарья Домрачева: «О форме сейчас говорить рано»

05.01.2017 12:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о своем состоянии перед гонками в Оберхофе.

– В какой ты сейчас форме?

– Об этом сейчас говорить рано, посмотрим. Когда я хотя бы пробегу первые соревнования, тогда уже можно будет говорить о форме.

На тренировках ощущения достаточно нормальные, но на соревнованиях посмотрим уже совсем скоро, – сказала Домрачева в эфире ТК «Матч ТВ».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о своем состоянии перед гонками в Оберхофе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок мира. Спринт. Шипулин стартует 17-м, Мартен Фуркад – 23-м, Свенсен – 34-м, Шемп – 44-м
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика