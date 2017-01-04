Нападающий Дмитрий Мелешко покинул «Юность».

Контракт между хоккеистом и клубом расторгнут по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провел 24 матча в экстралиге и набрал 23 (6+17) очка, 7 игр в Кубке Беларуси (1+4) и 3 встречи в Лиге чемпионов (баллов за результативность не набирал).